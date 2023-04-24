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19FortyFive: НАТО передаст Украине танки M1 Abrams и "разозлит" Владимира Путина

1:07
Мир

Минобороны США приняло решение ускорить отправку современных тяжёлых танков M1 Abrams на Украину. Ранее в Пентагоне заявили, что поставят боевые машины в качестве военной момощи ВСУ в течение года, однако сейчас планируется доставить их в ближайшие месяцы. Подобные действия США "разозлят" президента России Владимира Путина, считает аналитик Ставрос Атламазоглу.

19FortyFive: НАТО передаст Украине танки M1 Abrams и "разозлит" Владимира Путина

"Путин будет зол", — написал эксперт в материале для 19FortyFive.

Солдаты украинской армии могут пройти интенсивный курс обучения по управлению танками. Однако техника докажет свою мощь на поле боя только в том случае, если ВСУ предпримут значительные усилия для их использования, указал Атламазоглу.

Для достижения максимального эффекта от оружия НАТО необходима его полная интеграция в систему вооружённых сил, подчеркнул аналитик. 

"Только в сочетании с другими войсками и системами вооружения раскрывается потенциал M1 Abrams", — объяснил он.

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Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправили Киеву инновационное оружие
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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