Польша хочет распределять беспошлинное украинское продовольствие по всему Евросоюзу

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Польское правительство стремится к распределению по всему Евросоюзу беспошлинно поступающих из Украины продуктов. Информационный портал Super Express пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса.

Проблемы возникли, по его словам, после того как ЕС освободил украинские продукты питания от пошлин. Лидеры ЕС позволили зерну буквально затопить Польшу, и до настоящего времени не было бы никаких изменений, если бы не вмешательство коалиции глав Минсельхозов Польши, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, резюмировал Телюс.