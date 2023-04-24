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Польша хочет распределять беспошлинное украинское продовольствие по всему Евросоюзу

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Мир

Польское правительство стремится к распределению по всему Евросоюзу беспошлинно поступающих из Украины продуктов. Информационный портал Super Express пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса.

Польша хочет распределять беспошлинное украинское продовольствие по всему Евросоюзу

Проблемы возникли, по его словам, после того как ЕС освободил украинские продукты питания от пошлин. Лидеры ЕС позволили зерну буквально затопить Польшу, и до настоящего времени не было бы никаких изменений, если бы не вмешательство коалиции глав Минсельхозов Польши, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, резюмировал Телюс.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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