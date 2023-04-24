Ходаковский: в начале СВО украинцы боялись Россию, сейчас они боятся саму Украину

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Командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский опубликовал выдержку из его частной переписки, где содержится описание украинской действительности.

Человек, который рассказал о преступлениях киевского режима, в 2014 году решил не занимать ни сторону самой Украины, ни сторону Донбасса. Однако сейчас он оказался "между молотом и наковальней", отметил комбат.

Украинец рассказал, что находился в городе Ирпень Киевской области. После выхода российской армии в регион вошли боевики территориальной обороны и начали убивать всех гражданских с белыми повязками.

"Потом их использовали в качестве инсталляции в Буче. И все это видели, очень боятся", — цитирует Ходаковский детали переписки.

Кроме того, мужчина был свидетелем казни мирных жителей в своём же дворе. Руководство киевского режима отдаёт приказы на расстрел без суда и следствия из-за "неправильной переписки" в телефоне.

"Если в начале СВО все боялись Россию, то сейчас все боятся местного террора, самой Украины. <…> Этот страх начинает передавливать страх перед Россией", — заключил Ходаковский в своём Telegram-канале.

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