Европе и Соединённым Штатам становится всё сложнее выполнять заявки киевского режима по поставки вооружения, следует из сообщения МИД РФ, опубликованного на официальном сайте ведомства.
Внешнеполитическое ведомство России акцентировало внимание на материалах западных массмедиа о том, что запасы оружия в НАТО существенно истощились. На дефицит военной техники, боеприпасов и обмундирования, в частности, пожаловалась недавно Германия.
Британские власти в свою очередь обещают предоставить оружие Украине из запасов "на чёрный день".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.