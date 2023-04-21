МИД РФ: Европе и США становится все труднее выполнять заявки Украины по поставкам вооружения

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Европе и Соединённым Штатам становится всё сложнее выполнять заявки киевского режима по поставки вооружения, следует из сообщения МИД РФ, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Внешнеполитическое ведомство России акцентировало внимание на материалах западных массмедиа о том, что запасы оружия в НАТО существенно истощились. На дефицит военной техники, боеприпасов и обмундирования, в частности, пожаловалась недавно Германия.

Британские власти в свою очередь обещают предоставить оружие Украине из запасов "на чёрный день".