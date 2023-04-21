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ФСБ РФ: спецслужбы наблюдали за исполнителем покушения на мэра Горловки после вербовки СБУ

0:47
Мир

Оперативное наблюдение ФСБ РФ за Артёмом Пызиным, готовившим покушение на мэра Горловки Иван Приходько, стартовало сразу же после вербовки СБУ. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на одного из сотрудников ФСБ.

ФСБ РФ: спецслужбы наблюдали за исполнителем покушения на мэра Горловки после вербовки СБУ

В марте текущего года Пызин получил задание наблюдать за Приходько, фиксируя все его передвижения и места пребывания. Затем во исполнение указания СБУ он предпринял попытку сбора взрывчатки, однако, та сработала у него в руках.

Утром на следующий день Приходько проинформировал о том, что сотрудники ФСБ по ДНР смогли предотвратить уже третье покушение на него. Мэр заявил, что в отношении него разработали "операцию".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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