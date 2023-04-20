Марков констатировал, что Армения кидает Россию: прямо говорит: переметнёмся к врагам

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков объяснил, что Армения разрывает связи с Россией, чтобы примкнуть к Франции и Евросоюзу.

Марков констатировал, что Армения предаёт Россию. Вызвано это, по его мнению, нежеланием РФ отстаивать интересы соседней страны в Карабахе.

"Армения решает "кинуть" Россию и прямо говорит: мы уйдём от вас, мы предадим Россию и переметнёмся к врагам России в лице Франции и Евросоюза", — цитирует слова политолога издание PublicO.

Он подчеркнул, что Армения стремится под покровительство не США, а именно ЕС.

Ранее Марков назвал признание Арменией решения Гаагского суда об аресте Владимира Путина пощёчиной России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.