Политолог Сергей Марков объяснил, что Армения разрывает связи с Россией, чтобы примкнуть к Франции и Евросоюзу.
Марков констатировал, что Армения предаёт Россию. Вызвано это, по его мнению, нежеланием РФ отстаивать интересы соседней страны в Карабахе.
"Армения решает "кинуть" Россию и прямо говорит: мы уйдём от вас, мы предадим Россию и переметнёмся к врагам России в лице Франции и Евросоюза", — цитирует слова политолога издание PublicO.
Он подчеркнул, что Армения стремится под покровительство не США, а именно ЕС.
Ранее Марков назвал признание Арменией решения Гаагского суда об аресте Владимира Путина пощёчиной России.
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