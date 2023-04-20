Политолог Гагарин назвал Украину плацдармом для конфликта России и НАТО

1:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась после того, как НАТО запланировало расширить свои границы на восток. Сейчас силы Североатлантического альянса ввязались в украинский конфликт и воюют с Россией на территории Незалежной. Об этом заявил политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru.

Лидеры западного военно-политического блока нарушили все договорённости, которые были заключены с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, и решили расширить своё влияние в Восточной Европе.

"Это побудило Россию провести спецоперацию. Вопросы с членством Украины в НАТО затягиваются, однако сейчас о вступлении киевского режима куда бы то ни было вообще разговора быть не может", — отметил Гагарин.

В скором времени "страна 404" прекратит своё существование, считает политолог. Часть Украины достанется Польше, на некоторые регионы может претендовать Венгрия и другие страны Европы. Сейчас украинская территория выступает в качестве плацдарма, на котором идёт столкновение России и НАТО.

"Польша и другие страны хотят получить опредёленные территориальные преференции, а также принять участие в метаморфозах, которые будут происходить с квазигосударством", — считает собеседник Pravda.Ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать всё для того, чтобы Украина не вступила в НАТО.

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