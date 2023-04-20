Специальная военная операция (СВО) на Украине началась после того, как НАТО запланировало расширить свои границы на восток. Сейчас силы Североатлантического альянса ввязались в украинский конфликт и воюют с Россией на территории Незалежной. Об этом заявил политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru.
Лидеры западного военно-политического блока нарушили все договорённости, которые были заключены с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, и решили расширить своё влияние в Восточной Европе.
"Это побудило Россию провести спецоперацию. Вопросы с членством Украины в НАТО затягиваются, однако сейчас о вступлении киевского режима куда бы то ни было вообще разговора быть не может", — отметил Гагарин.
В скором времени "страна 404" прекратит своё существование, считает политолог. Часть Украины достанется Польше, на некоторые регионы может претендовать Венгрия и другие страны Европы. Сейчас украинская территория выступает в качестве плацдарма, на котором идёт столкновение России и НАТО.
"Польша и другие страны хотят получить опредёленные территориальные преференции, а также принять участие в метаморфозах, которые будут происходить с квазигосударством", — считает собеседник Pravda.Ru.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать всё для того, чтобы Украина не вступила в НАТО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.