Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Звезда K-pop южнокорейский певец Мун Бин покончил с собой в возрасте 25 лет
Иммунолог: от кори защищает только вакцинация
Зеленский увидел в визите генсека НАТО готовность начать новую главу в отношениях с Украиной
Болгарский эксперт Иванов допустил причастность РФ к утечке документов Пентагона
Актриса Юлия Пересильд потребовала от профессиональных космонавтов прекратить травлю в её адрес
Столтенберг: страны НАТО помогли Украине на 150 миллиардов евро
Уфолог: ночная вспышка в небе над Киевом могла быть вызвана падением НЛО
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объединённому штабу группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР
В парламент Японии пришло письмо с угрозами массового убийства и распыления зарина

Политолог Гагарин назвал Украину плацдармом для конфликта России и НАТО

1:35
Мир

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась после того, как НАТО запланировало расширить свои границы на восток. Сейчас силы Североатлантического альянса ввязались в украинский конфликт и воюют с Россией на территории Незалежной. Об этом заявил политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru.

Политолог Гагарин назвал Украину плацдармом для конфликта России и НАТО

Лидеры западного военно-политического блока нарушили все договорённости, которые были заключены с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, и решили расширить своё влияние в Восточной Европе.

"Это побудило Россию провести спецоперацию. Вопросы с членством Украины в НАТО затягиваются, однако сейчас о вступлении киевского режима куда бы то ни было вообще разговора быть не может", — отметил Гагарин.

В скором времени "страна 404" прекратит своё существование, считает политолог. Часть Украины достанется Польше, на некоторые регионы может претендовать Венгрия и другие страны Европы. Сейчас украинская территория выступает в качестве плацдарма, на котором идёт столкновение России и НАТО.

"Польша и другие страны хотят получить опредёленные территориальные преференции, а также принять участие в метаморфозах, которые будут происходить с квазигосударством", — считает собеседник Pravda.Ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать всё для того, чтобы Украина не вступила в НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Секретный план Запада показали на весь мир: что уготовлено России?
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Почему визит Лаврова в Бразилию вывел Вашингтон из себя

Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Боец ВС РФ спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Россия сделала ставку на сырьё перспективнее нефти
Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
Последние материалы
Иммунолог: от кори защищает только вакцинация
Зеленский увидел в визите генсека НАТО готовность начать новую главу в отношениях с Украиной
В России придумали ещё один способ, как насолить уходящим иностранным компаниям
Болгарский эксперт Иванов допустил причастность РФ к утечке документов Пентагона
Политолог Гагарин назвал Украину плацдармом для конфликта России и НАТО
Актриса Юлия Пересильд потребовала от профессиональных космонавтов прекратить травлю в её адрес
Столтенберг: страны НАТО помогли Украине на 150 миллиардов евро
Уфолог: ночная вспышка в небе над Киевом могла быть вызвана падением НЛО
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объединённому штабу группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР
В парламент Японии пришло письмо с угрозами массового убийства и распыления зарина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников