Песков оценил перспективы вступления Украины в НАТО после визита Столтенберга

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Россия по-прежнему будет делать всё для того, чтобы Украина не вступила в НАТО. Об этом заявил Дмитрий Песков после визита Йенса Столтенберга в Киев.

Украина не должна стать частью Североатлантического альянса, и недопущение этого по-прежнему является одной из основных задач проведения специальной военной операции. Так Дмитрий Песков прокомментировал возможные перспективы вступления Украины в НАТО после визита генсека этой организации Йенса Столтенберга в Киев

"Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны", — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков отметил, что у Кремля пока нет оценки перспектив вступления Украины в НАТО по итогам поездки Столтенберга. При этом источники в Брюсселе сообщили ТАСС, что посещение Столтенбергом Киева является завершающим элементом подготовки к заседанию контактной группы по Украине, которая пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля.

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