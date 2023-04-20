Американские власти не в силах признать собственное поражение на Украине из-за "синдрома глобализма". Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По его словам, Вашингтон спонсирует Киев, так как придумал для себя угрозу в лице РФ. Политик отметил, что США "выбрасывают" огромное количество денег ради помощи Украине, однако они уже проиграли в этом противостоянии.
"Из-за своего синдрома они попросту не в состоянии адекватно оценить обстановку и признать своё поражение", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.
Парламентарий считает, что США попали на Украине в "чёрную дыру" по аналогии с Афганистаном. Он не исключил полного истощения "раздутого американского потенциала" по итогам конфликта.
Ранее обозреватели Bloomberg сообщили, что президент США Джо Байден поставил страну под удар из-за поставок военной и финансовой помощи на Украину.
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