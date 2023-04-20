Bloomberg: Байден втянул США в авантюру и подверг страну риску

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Джо Байден втянул США "в авантюру", которая ставит страну под удар, заявили американские аналитики. По их мнению, Штаты создают видимость, что государству не в тягость поддерживать Украину.

Как уточнили аналитики, Вашингтон мастерски скрывает, что проблемы в стране не могут помешать дальнейшей поддержке Киева. Кроме прочего, администрация говорит и о подготовке к конфликту с Китаем.

"Администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет, — заявили авторы Bloomberg. — Эта стратегия изначально была авантюрой".

По их мнению, украинский кризис лишает США возможности должным образом подготовиться к возможному противостоянию с Пекином. Как уточнили аналитик, чем дольше Вашингтон спонсирует Киев, тем выше риски для страны.

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