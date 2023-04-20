Президент Джо Байден втянул США "в авантюру", которая ставит страну под удар, заявили американские аналитики. По их мнению, Штаты создают видимость, что государству не в тягость поддерживать Украину.
Как уточнили аналитики, Вашингтон мастерски скрывает, что проблемы в стране не могут помешать дальнейшей поддержке Киева. Кроме прочего, администрация говорит и о подготовке к конфликту с Китаем.
"Администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет, — заявили авторы Bloomberg. — Эта стратегия изначально была авантюрой".
По их мнению, украинский кризис лишает США возможности должным образом подготовиться к возможному противостоянию с Пекином. Как уточнили аналитик, чем дольше Вашингтон спонсирует Киев, тем выше риски для страны.
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