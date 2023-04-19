Американцы могут хранить на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запасы отработанного ядерного топлива, произведённого компанией Westinghouse. Об этом сообщил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru. Однако Минэнерго США вряд ли готово обсуждать подобные вещи публично, указал он.
"За последние полгода часто обсуждалось наличие лабораторий, специальных исследовательских центров по ядерной проблематике", — отметил эксперт.
На Запорожской АЭС присутствуют американские ядерные технологии, которые не должны использоваться российскими организациями. Соответствующее письмо уже было направлено в адрес "Росатома".
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