Супруга канцлера Германии Олафа Шольца Бритта Эрнст подала в отставку с поста министра образования страны. По её словам, в её сфере работы больше "нет единства", передаёт EADaily.
"Для меня всегда было большим удовольствием и честью возглавлять министерство. Задачи стоят большие, и для этого необходимо серьёзное единство, — пояснила экс-министр. — Этого единства больше не существует".
Ранее профсоюзы в сфере образования Германии неоднократно жаловались на работу Эрнст и заявляли, что ситуация в школах и детсадах только ухудшается начиная с кадров и заканчивая обеспечением.
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