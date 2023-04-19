Жена канцлера ФРГ Шольца ушла в отставку из-за жалоб профсоюзов

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Супруга канцлера Германии Олафа Шольца Бритта Эрнст подала в отставку с поста министра образования страны. По её словам, в её сфере работы больше "нет единства", передаёт EADaily.

"Для меня всегда было большим удовольствием и честью возглавлять министерство. Задачи стоят большие, и для этого необходимо серьёзное единство, — пояснила экс-министр. — Этого единства больше не существует".

Ранее профсоюзы в сфере образования Германии неоднократно жаловались на работу Эрнст и заявляли, что ситуация в школах и детсадах только ухудшается начиная с кадров и заканчивая обеспечением.

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