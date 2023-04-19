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Wpolityce.pl: Если прокрастинаторы-немцы боятся вооружать украинцев, пусть покупают лапшу

1:00
Мир

Польские аналитики призвали немецких властей помочь Украине с продуктами, раз Берлин "прокрастинирует" и боится поставлять больше оружия ВСУ.

Wpolityce.pl: Если прокрастинаторы-немцы боятся вооружать украинцев, пусть покупают лапшу

По их мнению, сейчас Варшава делает для киевского режима больше, чем кто-либо.

"Почему они не покупают пачками лапшу и рис, а мы поддержим пацанов с автоматами на плечах? — задались вопросом аналитики Wpolityce.pl. — Еда или одежда текут даже у тех прокрастинаторов из Германии или Франции, а вот материальная поддержка украинских солдат — вещь очень желанная для победы над Россией".

Как подчеркнули авторы, сейчас ВСУ особенно нужны дроны, но на них польское сообщество собирает деньги на пожертвованиях, тогда как Берлин мог бы поставить БПЛА ВСУ.

"Если немцы боятся вооружать украинцев, может быть, пусть покупают продукты, а мы — беспилотники, приборы ночного видения и каски?" — резюмировали авторы.

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Арестович ПРОБОЛТАЛСЯ! План раздела Украины уже готов?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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