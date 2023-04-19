Wpolityce.pl: Если прокрастинаторы-немцы боятся вооружать украинцев, пусть покупают лапшу

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские аналитики призвали немецких властей помочь Украине с продуктами, раз Берлин "прокрастинирует" и боится поставлять больше оружия ВСУ.

По их мнению, сейчас Варшава делает для киевского режима больше, чем кто-либо.

"Почему они не покупают пачками лапшу и рис, а мы поддержим пацанов с автоматами на плечах? — задались вопросом аналитики Wpolityce.pl. — Еда или одежда текут даже у тех прокрастинаторов из Германии или Франции, а вот материальная поддержка украинских солдат — вещь очень желанная для победы над Россией".

Как подчеркнули авторы, сейчас ВСУ особенно нужны дроны, но на них польское сообщество собирает деньги на пожертвованиях, тогда как Берлин мог бы поставить БПЛА ВСУ.

"Если немцы боятся вооружать украинцев, может быть, пусть покупают продукты, а мы — беспилотники, приборы ночного видения и каски?" — резюмировали авторы.

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