Европарламентарии обвинили Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России

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Члены "Европейской народной партии" раскритиковали политику Польши, Венгрии и Словакии за объявление ограничений на транспортировку украинского зерна. Оно должно прибыть в Африку, подчеркнули евродепутаты.

"Не предпринимайте односторонних действий", — призвали западные политики.

Они обвинили страны в нарушении законодательства Европейского союза. Члены блока должны демонстрировать единство при поддержке Киева, подчеркнули парламентарии. По их мнению, ограничения на ввоз украинского зерна — помощь Москве.

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