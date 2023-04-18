Члены "Европейской народной партии" раскритиковали политику Польши, Венгрии и Словакии за объявление ограничений на транспортировку украинского зерна. Оно должно прибыть в Африку, подчеркнули евродепутаты.
"Не предпринимайте односторонних действий", — призвали западные политики.
Они обвинили страны в нарушении законодательства Европейского союза. Члены блока должны демонстрировать единство при поддержке Киева, подчеркнули парламентарии. По их мнению, ограничения на ввоз украинского зерна — помощь Москве.
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