G1: Бразилия резко ответила на критику США по России и Китаю

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Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра резко ответил США на недавнюю критику Вашингтона о том, что якобы страна придерживается к "российско-китайской пропаганды" по Украине и даже не проверяет факты.

По словам бразильского министра, непонятно почему официальные американские власти пришли к такому выводу, в частности, и координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, который озвучил позицию.

"Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришёл к такому заключению. Но я не согласен", — цитирует бразильского представителя G1.

Впрочем, Бразилия не единственная страна, которая не понимает политики Белого дома. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро послал к чёрту представителей Госдепа США за угрозы ужесточить санкции против его страны.

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