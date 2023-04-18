Конгресс США принял осуждающую резолюцию по действиям РФ с упавшим в Чёрное море американским БПЛА MQ-9. Так, по мнению конгрессменов, российская сторона предприняла "безрассудные" шаги в инциденте с беспилотником.
Резолюцию приняли единодушно 410 конгрессменов.
Примечательно, что в документе Штаты оставили за собой право отправлять БПЛА и иные дроны по маршруту над Чёрным морем, в том числе и вблизи российской границы, объясняя подобное решение действиями в международном пространстве.
Интересно, что резолюция по факту ни на что не влияет, документ не носит обязывающий к исполнению характер.
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