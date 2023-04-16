Украинские военные начали распространять видео с немецкими танками Leopard, которые якобы задействованы в зоне СВО.
Однако, по мнению "РВ", это видео больше похоже на учебные стрельбы, чем на реальные боевые действия. На кадрах нельзя разобрать, что это за танк. Более того, никаких звуков боевых действий, кроме работы самой бронемашины, не слышно.
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