Экс-министр обороны Украины Загороднюк: на Западе не верят, что Киев способен вернуть Крым

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Почти никто из западных лидеров и журналистов не верит, что Киев способен вернуть Крым. Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Политик отметил, что на Западе считают "возвращение" Крыма "нереалистичной перспективой".

"В первую очередь это то, что это сделать будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы для того, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путем к украинской власти", — сказал Загороднюк, которого цитирует МК.RU.

Бывший министр признал, что у Киева не получится вернуть себе Крым, если Запад ему в этом не поможет.

15 апреля бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал перспективу "возвращения" Крыма Украиной "нереальной", ровно настолько, насколько Украине нереально вернуть США сотни миллионов долларов, переданные в качестве военной и финансовой помощи.

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