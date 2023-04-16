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Экс-министр обороны Украины Загороднюк: на Западе не верят, что Киев способен вернуть Крым

1:00
Мир

Почти никто из западных лидеров и журналистов не верит, что Киев способен вернуть Крым. Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Экс-министр обороны Украины Загороднюк: на Западе не верят, что Киев способен вернуть Крым

Политик отметил, что на Западе считают "возвращение" Крыма "нереалистичной перспективой".

"В первую очередь это то, что это сделать будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы для того, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путем к украинской власти", — сказал Загороднюк, которого цитирует МК.RU.

Бывший министр признал, что у Киева не получится вернуть себе Крым, если Запад ему в этом не поможет.

15 апреля бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал перспективу "возвращения" Крыма Украиной "нереальной", ровно настолько, насколько Украине нереально вернуть США сотни миллионов долларов, переданные в качестве военной и финансовой помощи.

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"Крым — это Россия": Зеленский признал фиаско майданной Украины
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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