Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что сдача украинских территорий для того, чтобы помириться с Россией повлечёт ужасные последствия для всего мира.
"Конечно, мы не хотим, чтобы война длилась дольше, чем необходимо, но мы не будем ввязываться в глупую сделку, которая только усугубит ситуацию", — приводит его слова издание Тhe Guardian.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украине в ближайшее время придётся согласиться на переговоры на условиях России. Если она не пойдёт на это добровольно, имеет смысл заставить руководство страны сделать это немедленно.
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