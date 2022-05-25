Киссинджер: Украине придётся отдать России свои земли

Тяжеловесы-ветераны американской дипломатии призывают Запад отказаться от идеи конфронтации с Россией в связи с явным непониманием последствий такого противостояния для всего мира. По этому поводу высказался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

По его словам, нужно срочно прекратить попытки нанести сокрушительное поражение российским войскам на Украине, иначе стабильность в Европе рухнет сама по себе, пишет британская The Daily Telegraph.

Киссинджер озвучил своё мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Оно сводилось к мысли о том, что западный мир просто не в состоянии представить себе последствия собственных заблуждений и игнорирования места России в европейском раскладе сил.

Он отметил, что Украине в ближайшее время придётся согласиться на переговоры на условиях России. Если она не пойдет на это добровольно, имеет смысл заставить руководство страны сделать это немедленно.

Такая точка зрения вызвала бурю возмущения на Западе, но она исторически обусловлена и отказ признавать это фатален.

"Киссинджер … практически призвал Запад заставить Украину пойти на переговоры на условиях, крайне далёких от её нынешних военных целей", — пишет газета.

На самом деле лучшим решением было бы вернуться к прежнему положению дел, считает политик, так как дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины, а просто войной с Россией.

"Европе стоило бы вспомнить, что именно Россия четыре века подряд служила гарантом европейского баланса сил в решающие моменты. Бессмысленно своими руками убивать перспективы долгосрочных отношений и толкать Россию к постоянному союзу с Китаем", — заключил он.

Украинская сторона уже назвала Киссинджера "давосским паникёром". А глава российского МИД Сергей Лавров высказался в том духе, что если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, Россия серьёзно подумает, нужно ли ей это в принципе.

Западные комментаторы в большинстве своём возмущались самой идее, но некоторые намёки на голос разума звучали и там. Многие сравнивали ситуацию на Украине с Ираком и Афганистаном, но сходились во мнении, что Америке нужна пауза.

И вот тут можно отметить два момента

Киссинджер со своими откровениями опоздал на 20 лет, считают аналитики. Цены не было бы таким признаниям до политической легализации русофобии на Украине. Но оно характеризует политическую ментальность американской элиты.

Пока американцы не почувствуют на практике угрозу своему благополучию, их ничего интересовать не будет. Но в данной ситуации проблемы становятся всё яснее, а Киссинджер просто раньше других начал понимать масштаб бедствия.

Опыт и способность к трезвой оценке ситуации дорогого стоит, особенно в настоящее время, которое можно бех преувеличения назвать моментом резкого падения интеллектуального уровня политических элит Запада.

Проблема американцев в том, что они перестали выдерживать темп, который сами же и задали. США поняли, что именно им нужно время, стратегическая пауза, пишет автор проекта "Профессор смотрит в мир”. Именно этим и вызвано выступление Киссинджера в Давосе. Маловероятно, что последний сочувствует украинцам. Но здравый смысл ещё не окончательно отменили и в США.