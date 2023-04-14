Медведев продублировал свой пост про исчезновение Украины, теперь на немецком языке

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев повторил в Twitter* свой пост о судьбе Украины, на этот раз на немецком языке.

По словам Медведева, теперь возможность прочитать его пост будет у немцев и поляков, потому что первоначальный вариант его твита, написанный на английском языке, на территории этих стран был заблокирован.

"Для всех, кто читает на немецком языке и кого пытались лишить возможности прочесть на английском", — пояснил Медведев.

Политик напомнил, что его пост о будущем Украины увидели 14 миллионов читателей в Twitter*.

После того, как его пост был заблокирован немецкими и польскими властями, Медведев напомнил всем о так называемой "свободе слова" на Западе, которой он так гордится. Зампред Совбеза РФ отметил, что как раз во имя этой самой "свободы" он и решил написать свой нашумевший пост снова.

"Посмотрим, что сделают в этот раз", — добавил Медведев.

8 апреля Медведев написал в Twitter*, что Украины скоро просто не будет на планете, потому что она никому не интересна, включая своих собственных граждан.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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