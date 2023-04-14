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Сергей Лавров: Украина собирается уничтожать жителей своих бывших восточных районов

1:50
Мир

Министр иностранных дел России высказался по поводу слов Подоляка о Крыме. Лавров объяснил, что на основании анализа именно таких заявлений и строится внешняя политика РФ.

Сергей Лавров: Украина собирается уничтожать жителей своих бывших восточных районов

По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, утверждённая президентом России Владимиром Путиным концепция внешней политики основана на анализе агрессивных и незаконных действий, которые Запад предпринимает против страны. Одним из характерных примеров подобной политики Лавров назвал недавние заявления советника главы Офиса украинского президента Михаила Подоляка.

"Человек по имени Подоляк, который, как я понимаю, пользуется доверием Зеленского и излагает его концептуальные установки, заявил что когда Украина возьмёт Крым, она искоренит в Крыму русский язык, русскую культуру и вообще всё русское, — рассказал Лавров на пресс-конференции в Самарканде. — Там может быть только украинская культура или глобальная культура, как он выразился. И назвал жителей бывших восточных районов Украины бандитами, которых нужно уничтожать или сажать в тюрьму. Вот с какими целями украинское руководство продвигает так называемый мирный план из десяти пунктов Зеленского, каковым предусматривается забрать назад, как они выражаются, Донбасс и Крым, и только потом получить репарации с российской стороны и провести трибунал над Российской Федерацией. И потом милостиво согласиться подписать мирное соглашение".

Лавров подчеркнул, что Россия будет и дальше взаимодействовать со странами, которые сохраняют независимость и ставят в главу угла свои законные национальные интересы, ценят и берегут своё право самостоятельно определять пути развития.

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Чем Донбасс хуже Крыма, или должна ли была Россия воевать с Украиной?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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