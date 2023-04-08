Подоляк пообещал "искоренить всё российское" после захвата Крыма и Донбасса Украиной

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

После того как полуостров Крым и донбасские территории будут захвачены ВСУ, там будет "искореняться всё российское", заявил советник администрации президента Украины Михаил Подоляк.

Жители этих регионов, считающие себя русскими, добавил он, должны навсегда уехать в Российскую Федерацию или забыть русский язык.

"Мы не должны вести диалог, имеет ли право человек говорить по-русски или нет", — подчеркнул Подоляк в интервью местному телеканалу.

Он также уточнил, что все получившие паспорт РФ будут осуждены за "коллаборационизм".

Ранее бывший аналитик ЦРУ посмеялся над планами Госдепа США по "демилитаризации Крыма".

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