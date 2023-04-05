Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд строит нелепые планы, если всерьёз допускает "демилитаризацию Крыма", заявил экс-аналитик американского центрального разведуправления Реймонд Макговерн.
Он отметил, что подобная риторика грозит большими проблемами для администрации Белого дома и граждан Соединённых Штатов.
"Она (Нуланд. — Прим. ред.) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!" — со смехом отметил Макговерн в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Ведущий был вынужден согласиться с экспертом и подчеркнул, что скорее президент России Владимир Путин "спляшет на Тайм-сквер", чем решит вывести войска РФ с полуострова.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.