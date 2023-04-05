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Планы Нуланд по "демилитаризации Крыма" рассмешили экс-аналитика ЦРУ Макговерна

0:47
Мир

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд строит нелепые планы, если всерьёз допускает "демилитаризацию Крыма", заявил экс-аналитик американского центрального разведуправления Реймонд Макговерн.

Планы Нуланд по "демилитаризации Крыма" рассмешили экс-аналитика ЦРУ Макговерна

Он отметил, что подобная риторика грозит большими проблемами для администрации Белого дома и граждан Соединённых Штатов.

"Она (Нуланд. — Прим. ред.) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!" — со смехом отметил Макговерн в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Ведущий был вынужден согласиться с экспертом и подчеркнул, что скорее президент России Владимир Путин "спляшет на Тайм-сквер", чем решит вывести войска РФ с полуострова.

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Атака на дрон США - началась III мировая? Путин взвинтил ставки до потолка
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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