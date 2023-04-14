Представители Службы безопасности Украины (СБУ) обратились к гражданам страны с призывом отказаться от посещения массовых пасхальных мероприятий.
"СБУ призывает украинцев не посещать массовых собраний и придерживаться рекомендаций по безопасности накануне Пасхи", — сказано в Telegram-канале СБУ.
Сотрудники ведомства попросили украинцев "не вестись" на возможные провокации, не реагировать на подстрекательства, сократить своё пребывание в храмах, своевременно сообщать о тех, кто, по их мнению, может являться зачинщиком провокаций, или предположительно опасных объектах в местах скопления людей.
Помимо этого, СБУ напомнила гражданам о необходимости соблюдения комендантского часа.
Ранее в МИД РФ заявили, что не получали от Киева предложений касательно пасхального перемирия.
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