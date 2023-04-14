Медведев: если закончится финансирование Запада, Украина перестанет существовать

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Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что если Запад перестанет содержать Украину, она прекратит существовать. Как отметил политик, эта страна никому не нужен.

Таким образом Медведев отреагировал на заявления главы правительства Венгрии Виктора Орбана, согласно которым вооружённый конфликт Москвы и Киева закончится, если США и Европа перестанут оказывать ему материальную поддержку.

"Молодец, смело и точно для европейского политика", — написал зампред СБ в своём Telegram-канале.

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