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Немцы раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после слов о Путине: "Волосы встали дыбом"

Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китаю следует оказать влияние на президента России Владимира Путина по поводу украинского конфликта. Дипломат призналась, что до сих пор не может понять, почему Пекин не призвал Москву завершить спецоперацию.

Немцы раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после слов о Путине: "Волосы встали дыбом"

Читатели немецкого издания Die Welt* отметили, что подобные высказывания вызывают на лице Си Цзиньпина улыбку, поскольку у Пекина есть личные интересы в отношении Москвы.

"Какой позор. Этого достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Она, наверное, не понимает, что является министром иностранных дел!" — подчеркнули немцы.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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"Папочка канцлера": многие немцы уже ненавидят Украину
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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