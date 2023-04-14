Враждебность в американском сообществе по отношению к Китаю достигла беспрецедентного уровня. Пекин также придерживается конфронтационной позиции, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно выступал с публичной критикой Вашингтона. Об этом заявили японские аналитики.
По мнению экспертов, Китай перешёл к агрессивной дипломатии в отношении США. Пекин посетили с деловыми визитами канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон для того, чтобы Китай доказал свой потенциал в качестве посредника по между Россией и Украиной.
Также Си Цзиньпин проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку намерен укрепить "антиамериканский лагерь".
"Если тенденция к конфронтации сохранится, риск непреднамеренного конфликта возрастёт. В связи с этим американо-китайские отношения привлекают всё большее внимание", — сообщается в материале Nihon Keizai.
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