Nihon Keizai: Китай начал уверенную подготовку к противостоянию с США

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Враждебность в американском сообществе по отношению к Китаю достигла беспрецедентного уровня. Пекин также придерживается конфронтационной позиции, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно выступал с публичной критикой Вашингтона. Об этом заявили японские аналитики.

По мнению экспертов, Китай перешёл к агрессивной дипломатии в отношении США. Пекин посетили с деловыми визитами канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон для того, чтобы Китай доказал свой потенциал в качестве посредника по между Россией и Украиной.

Также Си Цзиньпин проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку намерен укрепить "антиамериканский лагерь".

"Если тенденция к конфронтации сохранится, риск непреднамеренного конфликта возрастёт. В связи с этим американо-китайские отношения привлекают всё большее внимание", — сообщается в материале Nihon Keizai.

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