ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ высокоточным снарядом

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Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) провели удачную операцию на территории Украины.

Силы ВС РФ высокоточным снарядом уничтожили склад боеприпасов, принадлежавших украинским националистам. По сообщению Министерства обороны РФ, попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов, а также к системам залпового огня.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ уничтожили точным ударом базу ВСУ у Днепра.