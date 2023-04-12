Джон Болтон призвал расширить НАТО для противостояния России и Китаю

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США следует глобально расширить границы Североатлантического альянса и пригласить в военно-политический блок Японию, Австралию, Израиль и другие страны. Только так Запад сможет разрушить "ось Россия — Китай". Об этом заявил советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

Политик убеждён, что Вашингтон оказался перед "растущими угрозами", которые исходят со стороны Москвы и Пекина. Для противостояния США и их союзникам следует увеличить оборонные бюджеты, а также модернизировать противоракетную оборону и системы ядерного сдерживания, подчеркнул Болтон.

"Россия может открыть Китаю прямой доступ к Арктике, включая даже Берингов пролив, граничащий к Аляской", — пригрозил он в The Wall Street Journal.

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