Весь добываемый на Украине уран отправят в Канаду

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Украинский уран поступит в распоряжение канадской компании Cameco, которая берёт на себя обязательство стать звеном в цепи создания топлива для украинских АЭС, сообщает EADaily.

Весь добываемый на "Восточном горно-обогатительном комбинате" уран теперь будут отправлять в Канаду с целью переработать природный урановый концентрат в химическую форму, необходимую для обогащения урана.

Такие технологические процессы проводят только во Франции и Канаде.

Директор "АтомИнфо-Центра" Александр Уваров объяснил, что "Энергоатом" был вынужден подписать договор о конверсии урана с канадской компанией, так как украинский уран мог просто остаться на складе без дела.

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