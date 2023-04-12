Топливо для АЭС: сфера, где Россия "мёртвой хваткой" держит Запад

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Восточной Европы, у которых есть атомные электростанции, хотят отказаться от поставок урана из России.

В качестве альтернативы рассматривается Казахстан, на долю которого приходится более 40 процентов общего производства этого топлива в мире, сообщает американское агентство Bloomberg.

Ранее восточноевропейские АЭС импортировали ядерное топливо только из России. Теперь руководство этих объектов ищет новых поставщиков для заключения контрактов с 2025 года.

По словам главного исполнительного директора государственной урановой компании Казахстана "Казатомпром" Ержана Муканова, переориентация потоков этого энергоносителя и наращивание запасов обусловлено геополитической неопределённостью.

Между тем спрос на уран к 2030 году вырастет примерно на треть, следует из прогнозов аналитиков Всемирной ядерной ассоциации.

Впрочем, найти замену российскому ядерному топливу будет не так-то просто. По этой причине эта сфера до сих пор не затронута санкциями, причём не только европейскими, но и американскими. США тоже импортируют из России значительные объёмы урана для своих АЭС.

Что касается Евросоюза, то на ядерную энергетику здесь приходится около четверти общего энергопотребления.

"Атомная промышленность России огромна. Страна производит восемь процентов мировых запасов урана-сырца и 38 процентов переработанного урана. Кроме того, в России также сосредоточено около 46 процентов мировых мощностей по обогащению урана", — отмечало ранее издание Emerging Europe.

Которое отмечало, что Россия держит "мёртвой хваткой" ядерный сектор Европы.

Некоторые европейские АЭС пытаются перейти на американское ядерное топливо. Однако многие станции просто не смогут этого сделать в силу особенностей строения. К тому же, для перехода на новое топливо может понадобиться очень много времени.

В общем, это не та ситуация, где найти замену российскому ядерному топливу было бы легко.

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