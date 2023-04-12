The Spectator: граждан Чехии сажают в тюрьму за поддержку СВО на Украине

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Открыто поддерживающим СВО на Украине гражданам Чехии грозит уголовное преследование.

Так, молодого человека, который пришёл на антиправительственную акцию в Праге с наклеенной на рюкзак буквой "Z", приговорили к штрафу и шести месяцам тюрьмы за оправдание геноцида.

Учительнице младших классов из Праги грозит от шести месяцев до трёх лет тюрьмы за то, что на уроке она заявила о преступлениях украинских военных в Донбассе, которые продолжаются в регионе с 2014 года.

Однако самым громким эпизодом стал арест лидера чешского антиправительственного движения Ладислава Врабеля, которого обвинили в распространении "алармистских сообщений".

Как сообщает издание The Spectator, Врабель открыто заявил, что Чехия намерена применить ядерное оружие против РФ. Активисту грозит до двух лет тюремного заключения.

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