Mer et Marine: командование ВМС Франции заявило об истощении ВМФ России

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Российский флот находится на грани снижения боеготовности. Командующий Средиземноморской зоной ВМС Франции Жиль Боидевези пояснил изданию Mer et Marine, что после начала спецоперации в Средиземном море обстановка стала напряжённее.

"Русские были особенно активны и присутствовали на значительной части Средиземноморья, чтобы оказать давление на Запад. А потом мы почувствовали некоторую усталость в их системе. Имеется определённое истощение российского флота", — рассказал он.

По словам Боидевези, на данный момент в Средиземном море находятся около десяти кораблей ВМФ РФ. Это в два раза меньше по сравнению с прошлым годом.

"Наблюдается снижение активности России в Средиземноморье", — считает он.

Дополнительная нагрузка на российский флот обусловлена невозможностью прохода военных кораблей к базам в Чёрном море из-за турецких проливов.

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