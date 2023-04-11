Российский флот находится на грани снижения боеготовности. Командующий Средиземноморской зоной ВМС Франции Жиль Боидевези пояснил изданию Mer et Marine, что после начала спецоперации в Средиземном море обстановка стала напряжённее.
"Русские были особенно активны и присутствовали на значительной части Средиземноморья, чтобы оказать давление на Запад. А потом мы почувствовали некоторую усталость в их системе. Имеется определённое истощение российского флота", — рассказал он.
По словам Боидевези, на данный момент в Средиземном море находятся около десяти кораблей ВМФ РФ. Это в два раза меньше по сравнению с прошлым годом.
"Наблюдается снижение активности России в Средиземноморье", — считает он.
Дополнительная нагрузка на российский флот обусловлена невозможностью прохода военных кораблей к базам в Чёрном море из-за турецких проливов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.