Белому дому приходится работать с союзниками в кризисном режиме из-за утечки секретных данных Пентагона об украинском конфликте и других глобальных проблемах, пишет Politico.
По информации издания, Британия, Германия, ОАЭ и Украина потребовали от Вашингтона объяснений по поводу того, как именно тайные сведения распространились по Сети.
"Высокопоставленные официальные лица США стремятся успокоить сбитых с толку союзников от Европы до Ближнего Востока и Киева", — сказано в публикации.
Обозреватели добавили, что история с утечками поставила отношения Белого дома с его партнёрами в состояние кризиса. Как пояснили журналисты, такая ситуация способна подорвать усилия НАТО и Евросоюза по предоставлению помощи Украине.
Вашингтон, скорее всего, внесёт изменения в порядок обмена разведданными после распространения секретных файлов Пентагона в Сети, резюмировали авторы.
Ранее экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди допустил, что за утечкой документов Минобороны США может стоять один человек, приближенный к американскому руководству.
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