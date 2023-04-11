Politico: США работают в кризисном режиме с союзниками после утечки секретных данных Пентагона

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Белому дому приходится работать с союзниками в кризисном режиме из-за утечки секретных данных Пентагона об украинском конфликте и других глобальных проблемах, пишет Politico.

По информации издания, Британия, Германия, ОАЭ и Украина потребовали от Вашингтона объяснений по поводу того, как именно тайные сведения распространились по Сети.

"Высокопоставленные официальные лица США стремятся успокоить сбитых с толку союзников от Европы до Ближнего Востока и Киева", — сказано в публикации.

Обозреватели добавили, что история с утечками поставила отношения Белого дома с его партнёрами в состояние кризиса. Как пояснили журналисты, такая ситуация способна подорвать усилия НАТО и Евросоюза по предоставлению помощи Украине.

Вашингтон, скорее всего, внесёт изменения в порядок обмена разведданными после распространения секретных файлов Пентагона в Сети, резюмировали авторы.

Ранее экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди допустил, что за утечкой документов Минобороны США может стоять один человек, приближенный к американскому руководству.

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