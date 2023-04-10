Политолог Сергей Марков прокомментировал скандальный инцидент с лидером тибетского буддизма Далай-ламой, который странно вёл себя с ребёнком.
Марков высказался о том, что глава буддийской религии поцеловался в губы с мальчиком, а потом попросил ребёнка сосать его язык.
"Далай Лама сходит с ума? Или проявляется, что он педофил?" — задался вопросом политический эксперт.
Марков отметил, что Далай-ламу на Западе воспринимают как высший пример высокой духовности.
"Во многом пиарили Далай Ламу против Китая. Сейчас как раз время бить Китай. И здесь такой скандал", — высказался политолог.
Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.