Марков о скандале с Далай-ламой: проявляется, что он педофил?

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Политолог Сергей Марков прокомментировал скандальный инцидент с лидером тибетского буддизма Далай-ламой, который странно вёл себя с ребёнком.

Марков высказался о том, что глава буддийской религии поцеловался в губы с мальчиком, а потом попросил ребёнка сосать его язык.

"Далай Лама сходит с ума? Или проявляется, что он педофил?" — задался вопросом политический эксперт.

Марков отметил, что Далай-ламу на Западе воспринимают как высший пример высокой духовности.

"Во многом пиарили Далай Ламу против Китая. Сейчас как раз время бить Китай. И здесь такой скандал", — высказался политолог.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов.

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