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Британцы обвинили Байдена в "ударе ножом в спину"

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Мир

Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III. Как пишет издание Express, такое поведение американского лидера будет расценено в Британии, как "удар ножом в спину".

Британцы обвинили Байдена в "ударе ножом в спину"

Express уточняет, что глава Белого дома согласился прилететь в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения. При этом, он проигнорировал приглашение британской стороны присутствовать на коронации монарха.

Как пишет газета, члены парламента от Консервативной партии очень расстроены решением Байдена. По их мнению, подобный поступок показал истинное отношение США к Британии и поставил под вопрос их многолетнее сотрудничество.

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«Отклонял трижды»: Почему Байден не может решиться на новые санкции против РФ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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