Британцы обвинили Байдена в "ударе ножом в спину"

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Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III. Как пишет издание Express, такое поведение американского лидера будет расценено в Британии, как "удар ножом в спину".

Express уточняет, что глава Белого дома согласился прилететь в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения. При этом, он проигнорировал приглашение британской стороны присутствовать на коронации монарха.

Как пишет газета, члены парламента от Консервативной партии очень расстроены решением Байдена. По их мнению, подобный поступок показал истинное отношение США к Британии и поставил под вопрос их многолетнее сотрудничество.

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