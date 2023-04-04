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Полковник Макгрегор посоветовал отправить Байдена к психиатру за поддержку Киева любой ценой

1:19
Мир

США дорого обойдётся военная и финансовая поддержка Украины. В этом уверен бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор посоветовал отправить Байдена к психиатру за поддержку Киева любой ценой

Политолог считает, что подталкивать свою страну к вооружённому противостоянию с Россией может только сумасшедший. Именно поэтому президент США Джо Байден явно нуждается в помощи психиатра, добавил эксперт.

"Любой американский президент или политик, готовый развязать полномасштабный вооруженный конфликт с Россией должен пройти обследование или, как минимум, нуждается в серьезной психиатрической помощи", — написал Макгрегор в материале для The American Conservative.

И несмотря на все усилия США и их союзников, Киев проигрывает Москве, в то время как американская финансовая система трещит по всем швам.

Макгрегор уверен, что граждане США должны потребовать от властей изменения курса внешней политики. Если они этого не сделают, из доходы и жизнь окажутся в большой опасности, уверен экс-советник Пентагона.

Макгрегор напомнил о нарастающей проблеме на границе с Мексикой, и предложил властям США наконец-то заняться решением внутренних проблем и удовлетворением потребностей американцев.

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О чем Зеленский будет просить Байдена
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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