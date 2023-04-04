Ведущий Fox News Хилтон: США перестали быть мировым лидером из-за бездарной политики Байдена

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Американский журналист Стив Хилтон раскритиковал политику президента США Джо Байдена. По словам ведущего, Вашингтон прекратил быть мировым лидером из-за действий нынешнего руководителя страны.

"Что же происходит с Америкой? Сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок", — подчеркнул ведущий Fox News.

Хилтон назвал внешнюю политику действующего лидера Штатов ханжеской, бездарной и отталкивающей. В качестве примера журналист привёл влияние КНР на Бразилию. Страны подписали соглашение об отказе от американской валюты и использовании юаней. Из-за этого аналитики рекомендуют инвесторам готовиться к падению нефтедолларов, отметил ведущий.

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