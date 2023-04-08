Fox News: ФБР начало набор шпионов в России по объявлению

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Федеральное бюро расследований США через соцсети обратилось к россиянам, желающим работать на американскую разведку.

Записанный в Вашингтоне у здания российского посольства видеоролик обещает всем гражданам РФ "новое будущее", если они смогут собрать и передать спецслужбам США важные разведданные.

"ФБР ценит вас. ФБР может вам помочь, но только у вас есть возможность сделать первый шаг", — цитирует телеканал Fox News Алана Колера, представителя отдела контрразведки ведомства.

По словам экспертов, Вашингтон решился на подобный шаг из-за большого количества сложностей при вербовке российских агентов. В США прекрасно осознают, что в России имеется одна из лучших контрразведывательных служб в мире.

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