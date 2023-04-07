Okaz: НАТО следует помнить, что терпение России не является бесконечным

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

НАТО не должно провоцировать Россию и испытывать на прочность её терпение, потому что рано или поздно оно может лопнуть, и тогда Альянсу не поздоровится. Об этом предупредил саудовский обозреватель Рами аль-Халифа аль-Али.

"Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО", — написал Рами аль-Халифа аль-Али для издания Okaz.

Аналитик добавил, что все уже увидели, что обещания самого Альянса гроша ломаного не стоят.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что расширение НАТО за счёт вступившей в него Финляндии вынуждает Москву принять ответные шаги, направленные на обеспечение тактической и стратегической безопасности России. Характер российско-финских отношений отныне изменится, добавил представитель Кремля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.