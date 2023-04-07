Эксперт Браун: Финляндия может дать США разрешение на размещение ядерного оружия на своей территории

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Вступление Финляндии в НАТО и теоретическая возможность размещения на её территории американского ядерного оружия приближают мир к точке невозврата. Такого мнения придерживается сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Эксперт напомнил, что после вступления Финляндии в Альянс укреплённая граница РФ и НАТО составляет порядка 1300 км. Плюс к этому остаётся возможность размещения ядерного оружия США в Финляндии, хотя финские власти утверждают, что такого не будет.

Браун рассказал, что ядерные ракеты размещены на территории многих союзников США, входящих в НАТО, к тому же американцы намерены заменить уже находящиеся в ЕС ракеты на более современные и точные B61-12 до начала 2024 года.

Всё это ухудшает общую ситуацию в мире и подталкивает его к эскалации.

"Мы живём, на мой взгляд, в очень опасные времена. Пик динамики эскалации ещё не пройден, и мы день за днём наблюдаем шаги в сторону ухудшения ситуации. К примеру, возможную поставку Украине снарядов с ураном, которые представляют угрозу для людей и природы", — сказал Браун в разговоре с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что решение России о размещении своего тактического ядерного оружия — вынужденный ответ на действия НАТО.

Чтобы не допустить начала ядерного конфликта, к которому пока всё идёт, необходимо в самые сжатые сроки инициировать мирные переговоры касательно Украины, подчеркнул Браун.

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