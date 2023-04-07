Арестович: Украине нужен другой президент, поскольку Зеленский не победил коррупцию

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Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что страну должен возглавить другой руководитель. По словам политика, нынешний лидер Владимир Зеленский не смог побороть коррупцию.

Вместе с этим Арестович подчеркнул, что Киеву не нужен союз с Варшавой или Вашингтоном.

"Необходимо, чтобы к власти пришёл человек, который не будет воровать и не даст это делать другим", — сказал бывший советник ОП в интервью СМИ.

Как отметил политик, он понимает, что в стране идут боевые действия. Однако они являются поводом найти необычные способы противостоять взяточничеству, сообщил Арестович.

По его мнению, о существовании серьёзной проблемы свидетельствует история руководителя военной администрации Запорожской области, которого уличили в похищении "гуманитарки вагонами".

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