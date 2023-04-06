Кнутов: Россия выведет из строя спутники США и Британии в ответ на провокации Украины

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Руководство киевского режима совместно со специалистами стран коллективного Запада предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

Военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru отметил, что Украина использует систему ГЛОНАСС, чтобы сбить ориентацию этих спутников, заглушить каналы передачи и заблокировать приём информации.

"Это сказывается на возможностях наших телекоммуникационных средств", — указал он.

Однако Россия обладает эффективными средствами радиоэлектронной борьбы, которые способны оказать аналогичное воздействие на спутники США, поскольку именно американцы имеют прямое отношение к возникновению помех.

"Украина вряд ли может самостоятельно создавать подобные проблемы. Поэтому если это будет продолжаться, нам придётся вывести из строя спутники США, Британии и других стран, которые делятся с Киевом разведывательной информацией", — заявил Кнутов.

Капитан третьего ранга запаса Максим Климов также отметил, что на Западе есть специальные станции, которые за счёт высокой направленности позволяют сконцентрировать мощную энергию и создать помехи на спутниках.

"У противника есть Starlink, поэтому это действительно может вызвать серьёзные затруднения", — предупредил собеседник Pravda.Ru.

В МИД РФ назвали попытки воздействия на российские гражданские спутники связи запредельным нарушением международного права. Россия имеет полное право ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются, отметили в ведомстве.

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