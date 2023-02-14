Аналитик Михайлов: США получат casus belli, если Россия атакует спутники НАТО

У России есть необходимый военный потенциал для уничтожения всей спутниковой группировки НАТО, которая передаёт разведданные командованию ВСУ. Однако Москва не будет атаковать её, поскольку это приведёт к ответным действиям со стороны США. Об этом заявил военный аналитик Александр Михайлов.

"Для американцев нанесение военно-технического поражения своей спутниковой группировке они будут ассоциировать с casus belli. Соответственно, это требует ответ довольно мощного стратегического характера", — объяснил он в беседе с URA.RU.

Эксперт считает, что между США и Россией может быть паритет в отношении работы на орбите. У Москвы также есть спутниковая группировка, поэтому ни одна из сторон конфликта не заинтересована в том, чтобы по космическим аппаратам наносились удары, отметил Михайлов.

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