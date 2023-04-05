WT: борьба с РФ может пойти по сценарию, от которого США не смогут спать по ночам

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Автор The Washington Times (WT) заявил, что борьба с Россией может пойти по сценарию, от которого США не смогут спать по ночам.

Бывший заместитель помощника директора ЦРУ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Деннис Уайлдер, высказал опасения о том, что борьба с Россией и Китаем может привести к очень плохим последствиям для США.

Он считает, что Россия и Китай сильно сблизились и сейчас работают над свержением Соединенных Штатов с трона "главной сверхдержавы мира". США должны начать готовиться к усилению российско-китайской деятельности, чтобы предотвратить возможные последствия.

"Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин являются родственными душами", — пишет Уайлдер в статье для WT.

Уайлдер уверен, что США и Европу не должно волновать то, какие союзы создают Китай и Россия. По его мнению, нужно понять какова природа взаимоотношений Путина и Си. Уайлдер пишет, что оба президента видят в США угрозу и поэтому объединятся.

Эксперт прогнозирует, что Китай может усилить давление на Тайвань, а Россия увеличит поддержку КНДР. В результате США могут оказаться в ситуации, что им нужно будет вести борьбу сразу на два фронта в Тихом океане. При таком развитии ситуации США не смогут "нормально спать по ночам".

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