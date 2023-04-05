NetEase: Россия унизила США в ООН, предложив отметить памятную дату

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Соединённые Штаты были унижены в ООН после инициативы российских дипломатов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

В материале отмечается, что отношения между Россией и США сейчас переживают худший период с момента распада Советского Союза. У сторон совершенно разные взгляды на многие события, происходящие в мире. И подтверждением тому стала недавняя инициатива российских дипломатов в ООН.

"Россия разыграла абсолютно идеальный ход в ООН, обратив внимание на годовщину американского вторжения в Ирак", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский недавно сообщил, что российские дипломаты решили помочь своим американским коллегам отметить памятную дату. И инициировали проведение в Совбезе ООН консультации, которые были посвящены годовщине вторжения США в Ирак.

По словам Полянского, российские дипломаты решили помочь американцам отметить эту скорбную дату, поскольку сами они вряд ли догадались бы это сделать.

Сейчас американские представители очень не любят вспоминать о событиях 2003 года и последующих годах. И сильно злятся, когда им об этом напоминают. В материале подчёркивается, что инициатива российских дипломатов в ООН весьма уместна. И более того, заслуживает аплодисментов со стороны мирового сообщества.

В материале NetEase отмечается, что США почувствовали себя униженными, когда Российская Федерация напомнила всему мировому сообществу о вторжении американцев в Ирак.

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