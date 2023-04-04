"Солнцепёки" и спецназ "Отважных" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Кременной

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ТОС "Солнцепёки" и спецназ "Отважных" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Кременной.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепек" ударила по вражеским окопам. Telegram-канал "Работайте, братья!" сообщает, что спецназ группировки ВС РФ "Отважные" выявили позиции боевиков ВСУ на линии Сватово — Кременная.

Ранее сообщалось, что ВС РФ развивают наступление на участке Сватово — Кременная, стремясь отбросить боевиков ВСУ за реку Жеребец.