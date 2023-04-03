Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy

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40-летняя писательница-феминистка, а также по совместительству госсекретарь по социальной политике и экономике солидарности во французском правительстве Марлен Скиаппа, вытащенная из безвестности президентом Эммануэлем Макроном в 2017 году, появится на обложке нового журнала Playboy.

На просочившихся в интернет-пространство фото видно, что Марлен позировала для обложки журнала в длинном белом платье. Также в журнале будет опубликовано её интервью о феминизме, насилии и правах женщин.

"Защищать право женщин делать со своим телом всё, что они хотят: везде и всегда", — написала министр французского правительства в соцсетях в субботу. "Во Франции женщины свободны. Раздражает это ретроградов и лицемеров или нет".

Стоит отметить, что фотосессия вызвала бурю в стакане воды. Некоторые коллеги Марлен были очень недовольны столь откровенным демаршем сот стороны министра, тем более фотосессия состоялась в разгар дебатов вокруг проекта пенсионной реформы.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что интервью такого рода неуместно в период социального кризиса. Журнал ещё не вышел, соответственно, интервью ещё никто не читал, однако госсекретаря осудили все, кому не лень. Что немного странно для культурного кода французов, тем более во французском правительстве пикантные истории далеко не редкость.

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