Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"
Рогов: ВС РФ уничтожили базу с десятками иностранных наёмников в Запорожской области
Штурмовики ВС РФ под Авдеевкой описали свою работу: "Страшно умереть трусом"
Atomic Heart впервые получила скидку с момента релиза
Врио губернатора Херсонской области Сальдо посоветовал Киеву "готовиться к эвакуации"
Отвлеченное вождение способствует росту числа смертельных случаев, считают регуляторы
Baijiahao: указ Путина №229 заставил Блинкена позвонить Лаврову

Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy

1:33
Мир

40-летняя писательница-феминистка, а также по совместительству госсекретарь по социальной политике и экономике солидарности во французском правительстве Марлен Скиаппа, вытащенная из безвестности президентом Эммануэлем Макроном в 2017 году, появится на обложке нового журнала Playboy.

Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy

На просочившихся в интернет-пространство фото видно, что Марлен позировала для обложки журнала в длинном белом платье. Также в журнале будет опубликовано её интервью о феминизме, насилии и правах женщин.

"Защищать право женщин делать со своим телом всё, что они хотят: везде и всегда", — написала министр французского правительства в соцсетях в субботу.

"Во Франции женщины свободны. Раздражает это ретроградов и лицемеров или нет".

Стоит отметить, что фотосессия вызвала бурю в стакане воды. Некоторые коллеги Марлен были очень недовольны столь откровенным демаршем сот стороны министра, тем более фотосессия состоялась в разгар дебатов вокруг проекта пенсионной реформы.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что интервью такого рода неуместно в период социального кризиса. Журнал ещё не вышел, соответственно, интервью ещё никто не читал, однако госсекретаря осудили все, кому не лень. Что немного странно для культурного кода французов, тем более во французском правительстве пикантные истории далеко не редкость.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Топ-10 актрис Playboy
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе

Продвигаться армии России в Донбассе мешает артиллерия ВСУ.

Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
МК: подозреваемая в убийстве военкора Татарского резко разбогатела и собиралась на Украину
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Названа главная опасность вакцинации от коронавируса
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
Последние материалы
Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"
Рогов: ВС РФ уничтожили базу с десятками иностранных наёмников в Запорожской области
Штурмовики ВС РФ под Авдеевкой описали свою работу: "Страшно умереть трусом"
Atomic Heart впервые получила скидку с момента релиза
Врио губернатора Херсонской области Сальдо посоветовал Киеву "готовиться к эвакуации"
Отвлеченное вождение способствует росту числа смертельных случаев, считают регуляторы
Baijiahao: указ Путина №229 заставил Блинкена позвонить Лаврову
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников