Interia: инвестиции помогут жителям Польши заработать на рецессии

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Темпы развития польской экономики замедляются. По итогам 2022 года ВВП страны сократился почти на 4%.

В ближайшем будущем Польша столкнётся с ростом безработицы, снижением зарплат, проблемами с получением кредитов и ростом платежей по уже выданным займам.

В условиях рецессии граждане вынуждены экономить на базовых вещах и максимально сокращать расходы.

Однако польское издание Interia советует полякам не отчаиваться. Эксперты отмечают, что своевременное погашение долгов и создание инвестиционных портфелей поможет гражданам не только защитить финансы, но и приумножить свой капитал.

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